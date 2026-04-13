今回は、中学時代に自分をいじめた女性と、大人になって立場が逆転した話を紹介します。かつてのいじめっ子と大人になり再会し…「私は中学時代家庭が貧しかったのですが、そのせいで金持ち家庭の娘のMという女からひどいいじめを受けていました。それから10年以上経った今でもそのことは忘れませんし、Mを絶対に許せません。そして大人になり、大病院の院長の息子と結婚した私は、娘の幼稚園でMと再会したんです。Mの結婚相手は普