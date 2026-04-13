【第44話】 無料公開期間：4月19日まで 第44話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは4月13日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第44話「ボーイッシュ彼女の後輩がイケメンすぎる」の無料公開をガンガンONLINEにて開始した。公開期間は4月19日まで。 第44話では、第44話では、大地との交際が周りにばれるのはヤバイかも…と思っているあ