【第96話】 4月13日 公開 第96話「補修」を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月13日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第96話「補修」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第96話では、一人で補修を受けている桜太郎と、男性教師の割とぶっちゃけた恋愛トークが繰り広げられる。先生から女心のあれこれを語られた桜太郎は……？ サン