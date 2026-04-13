【FRIDAY GOLD 2026 Spring】 4月13日 発売 価格：1,200円 【拡大画像へ】 講談社は、25年末から26年2月までにFRIDAYに掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したグラビアムック「FRIDAY GOLD 2026 Spring」を4月13日に発売した。価格は1,200円。特別付録として、105分のメイキングDVDが付属する。 表紙と巻頭グラビアを飾るのは、昨年のデビ