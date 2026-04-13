4月13日（現地時間12日）、シカゴ・ブルズが敵地のアメリカン・エアラインズ・センターに乗り込み、ダラス・マーベリックスとのレギュラーシーズン最終戦に臨んだ。 ブルズはトレイ・ジョーンズ、コリン・セクストン、レナード・ミラー、パトリック・ウィリアムズ、ロックレン・オルブリックが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はベンチから出場した。 河村は第2クォ&