IVEが、現在開催中のワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』の日本公演として、6月24日に東京ドーム公演を開催する。 （関連：Snow Man、完コピダンスバトルの魅力とは？LE SSERAFIM、IVE、Travis Japanら出演、ここだけの名シーン） 本ツアーは、2025年10月31日、11月1日、2日にKSPOドームでの韓国 ソウル公演からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッ