★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２半導体 ３蓄電池 ４宇宙開発関連 ５半導体製造装置 ６防衛 ７ＴＯＰＩＸコア３０ ８ＪＰＸ日経４００ ９フィジカルＡＩ １０読売３３３ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「２０２５年のＩＰＯ」が２１位となっている。 ２５年はＩＰＯ市場で６０社強の新規上場企業があり、３月に新規上場した