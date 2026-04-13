12日に行われたラ・リーガ2部のウエスカ対デポルティボで、主審がカードをロッカールームに忘れる珍事が発生した。この試合の前半22分、ウエスカMFハビ・ミエルのファウルに対して主審はイエローカードと判定した。ところがポケットに手を入れたもののカードが見つからない異例の展開に。どうやらカードを入れ忘れていたようで、主審は慌てて第4審判員からイエローカードとレッドカードをそれぞれ借りると改めてミエルにイエロ