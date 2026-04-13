奈良クラブは13日、MF宮下菖悟(22)がFC.ISE-SHIMA(東海1部)へ育成型期限付き移籍することを発表した。期間は2027年1月31日までとしている。宮下はFC東京のアカデミーから日本体育大に進学し、今季から奈良でプロキャリアをスタートさせた大卒ルーキー。昨年は日本体育大の主将を務めた。今季ここまで出場がなく、「なかなかチームの力になれずに悔しい気持ちでいっぱいです」と宮下。クラブを通じて「チームを勝たせる選手に