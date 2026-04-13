イラスト：飯田ともき メモリーカードのフォーマットには、「クイックフォーマット」と「物理フォーマット」の2種類があります。 クイックフォーマットは過去のデータを残したまま見かけ上消えた状態にするもので、素早く終わるのが利点ですが、データは完全には消えていません。一方、物理フォーマットはカード全体の完全なデータ消去と不良セクタの修