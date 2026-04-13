【その他の画像・動画等を元記事で観る】 デビュー15周年イヤーを迎えている三代目 J SOUL BROTHERS（以下、三代目）が、4月11日・12日に東京・味の素スタジアムにて『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER ～ONE～”』を開催した。 ■「最高の日にするぞ！準備はいいか！」 本公演は、2025年10月に行われた大阪・ヤンマースタジアム長居公演に続く、グル&#