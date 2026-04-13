Snow Man佐久間大介が自身のXを更新し、自然の中での私服ショットを公開した。 【写真】自然の中で佇む佐久間大介（全2枚）／センスが光る佐久間大介の私服コーデ ■佐久間大介が自然の中で見せたリラックスした表情 佐久間はXで「なごみ」と投稿し、広がる麦畑を背景にした1枚を公開。グレーのキャップにライトグレーのパーカー、黒Tシャツ、デニムパンツを合わせたラフな装いで、ピンクヘア