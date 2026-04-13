長崎市の長崎ペンギン水族館で、開館25周年を記念した展示イベントが始まりました。 4月、オープンから25周年を迎えた長崎ペンギン水族館では、記念企画として『ペンギンアートリウム』が開かれています。 ペンギンが松の木で遊んでいる絵や、ほっこりお茶に浸かるフィギュアなど、ユニークな作品約100点が展示されています。 （来館者） 「ご飯食べているところが(好き)。一緒に座っている