お笑いコンビ・シソンヌ・長谷川忍（47）が、13日までに更新されたチョコレートプラネットの長田庄平（45）とパンサーの向井慧（40）のYouTubeチャンネル『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』に出演。車購入を報告した。【写真多数】スタイリッシュで速そう…長谷川が購入したトヨタ『GRカローラ』内外装全部見せ＆カラーラインアップこの日は、長田の“7台目の愛車”であるトヨタ『GRヤリス』の納車のため、ディーラーに向かっ