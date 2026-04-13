Mrs.GREENAPPLEが司会を務めるTBSバラエティー「テレビ×ミセス」が13日、午後8時55分から放送される。前週にレギュラースタートし、郷ひろみとのコラボや体を張った企画で大好評だった。13日の放送では、ミセスメンバーが自ら学校や職場に繰り出し、日本中に眠る才能を見つけ出す新企画「スター発掘×ミセス」が始動。記念すべき初回は、名門女子高で生徒たちの自慢の友達を探し出す。スタジオには、塩崎太智（M！LK）