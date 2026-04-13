【ダラス共同】米プロバスケットボールNBAは12日、各地でレギュラーシーズン最終戦が行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのジャズ戦に先発出場し、28分58秒プレーして、22得点、10リバウンドで2部門で2桁の「ダブルダブル」を達成した。既にプレーオフ（PO）進出を決めていたチームは131―107で勝ち、53勝29敗で西カンファレンス4位となった。ブルズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝はダラスでのマーベリックス戦