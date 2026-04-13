既婚者だけに、気になるところか。オリエンタルラジオの藤森慎吾が4月11日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE 2号店』」に生出演。離婚経験があるフリーアナウンサーを質問攻めする場面があった。【映像】女性アナ、離婚の原因は当番組は、文字通りカフェがコンセプト。MCの藤森はマスター役で、この日のパティシエ役はフリーアナウンサーの長久梨那が初めて務めた。長久は離婚歴があり、昨年の誕生日に発表。その