タレント上沼恵美子（71）が13日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。71歳の誕生日を迎えたこの日、8年ぶりとなる大阪・フェスティバルホールでの単独公演を10月に開催すると発表した。10月26日、27日の2日間、大阪の名ホール・通称「フェス」に“歌手・上沼”が降臨する。単独公演は2018年以来8年ぶり。上沼は「気持ち新たに頑張っております。ほんとにやることになりました！2日もやります！力入って