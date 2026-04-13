◇MLB レンジャーズ5-2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手がレンジャーズ戦に先発登板。4回2失点で、チームは敗れて2敗目（0勝）を喫しました。佐々木投手は初回、ヒットと四球でいきなり無死1、2塁のピンチを迎えます。しかし3番のコリー・シーガー選手を156キロのストレートで空振り三振とすると、続く打者もストレートで空振り三振。さらに2アウトからジョク・ピダーソン選手をスプリッ