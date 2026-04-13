「怪盗ルパン伝アバンチュリエ」などの作品で知られる漫画家の森田崇氏が13日までにXを更新。体調を崩して入院していたことを明かした。森田氏は約1年ぶりとなる投稿で「長らく止まってしまっていて、すみません。体調を大きく崩し、入院もあって、立て直しにかなり時間がかかっていました」と報告。「加えて、アバンチュリエは自費出版体制に移って以降、作品を継続しながら展開も回していく難しさがあり、思うように新章制作を