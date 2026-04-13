男性の話を聞いてて「なんか隠しているかも」と感じたことはありませんか？はっきり証拠はないのに、どこか引っかかる。その違和感、実は当たっていることが多いです。男性の本音は、“嘘の内容”よりも“つき方”に出ます。細かく説明しすぎる嘘をつくとき、男性は不自然なほど説明が多くなる傾向があります。頼んでもいないのに状況を細かく語ったり、話がやたら具体的だったりする場合は注意が必要。自然な会話というより、“納