ABEMA『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』が11日に生配信された。『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』場面カット○一夜限りの歌とダンスのコラボレーション『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ(以下、『今日好き』)の特別企画。『今日好き』のメンバーが、今を時めく人気アーティ