「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」(群馬県利根郡)は7月18日から、「ひんやり天然足水」を初開催する。一ノ倉沢全景近年、日本全国で夏の平均気温が上昇し、猛暑日が増加傾向にある。今年の夏(6〜8月)の暖候期予報では全国的に平年より高くなることが見込まれており、特に今年は梅雨明け後に猛暑日が増える見通しだ。そこで同施設は、関東一の豪雪地帯である谷川岳・一ノ倉沢が持つ「天然の冷却力」に着目。人工の冷気では決して味