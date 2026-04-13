©︎HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.hide with Spread Beaverによる東京体育館2daysワンマン＜hide Memorial Day 2025hide with Spread Beaver “REPSYCLE” -Life is still going on!!-＞の模様を収録した2枚組ライブBlu-rayが、7月1日にリリースされることが決定した。スペシャルパッケージ『REPSYCLE THE REPSYCLED』は2枚組ライブBlu-rayに加え、5月2日にCD単品発売されるオリジナルアルバム3作のリマスター盤(『HI