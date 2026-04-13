薄着になっていくこの時期は「体重は変わっていないのに上半身だけ重く見える」と感じる人はありません。実はその原因、背中や肩まわりの“動かなさ”ということも。背中や肩まわりの可動域が狭くなるとラインはぼやけ、背中や二の腕に余計な厚みが出やすくなります。そこでおすすめがピラティスの基本エクササイズ【ブレストストローク・ピラティス】。背面全体をバランスよく使いながら、上半身の印象を軽やかに整えるのに効果的