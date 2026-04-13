魁力屋が展開する「京都北白川ラーメン魁力屋」は4月25日から、「Gachi Wanpaku人気定食半額祭」を全店舗で開催する。Gachi Wanpaku人気定食半額祭4月25日〜5月6日の期間中、ラーメン魁力屋公式アプリに配信されるクーポンを提示すると、「焼きめし(小)定食」、「唐揚げ定食」、「ぶたから定食」、「餃子定食」の4種定食の定食分が通常価格319円の半額159円となる。(左)「焼きめし(小)定食」/(右)「唐揚げ定食」(左)「ぶたから定食