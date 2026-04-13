AnthropicがWord用の拡張機能「Claude for Word」のベータ版をリリースしました。Claude for WordをインストールするとWord内でClaudeとチャットすることが可能となり、文書の要約や修正をClaudeに実行させることができます。Claude for Word | Claude by Anthropichttps://claude.com/claude-for-wordClaude works inside your Word document - YouTubeClaude for WordをインストールしたWordの画面が以下。画面右側にClaudeと会