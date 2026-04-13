2026年11月19日にはシリーズ最新作となる「グランド・セフト・オートVI(GTA 6)」の発売を予定しているグランド・セフト・オートシリーズの販売元であるRockstar Gamesが、著名ハッキング集団のShinyHuntersにハッキングされたことが明らかになりました。Rockstar Gamesはデータ侵害を認めています。GTA 6 Developer Rockstar Reportedly Hacked, Data Being Ransomedhttps://kotaku.com/rockstar-games-reportedly-hacked-massive-