11日から12日にかけて放送された「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内で、『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』が放送された。36時間不眠という異次元の状況下で、お笑い芸人たちの変化が垣間見られた。【写真】36時間眠らず変わり果てが赤ちゃんの姿『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、「芸人は極限状態でも面白いのか？」をテーマに、総勢24名の芸人たちが“36時間不眠”という過酷な条件のもと、賞金300万円を