お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平が11日までにInstagramを更新。6台目＆7代目となる愛車を購入したことを報告すると、ファンから驚きの声が集まった。【写真】チョコプラ長田、愛車を続々購入長田が「6台目」と投稿したのは、車両本体価格756万円を超える光岡自動車のM55を正面から撮影したカットとバックショット。その直後、長田は「7台目」とTOYOTAのGRヤリスの写真を公開。車のそばで弾ける笑顔を見せる