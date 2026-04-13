女優の見上愛が12日にInstagramを更新。桜色のワンピース姿を披露すると、ファンから「可愛すぎます」「お姫様感すご!!」といった声が集まった。【写真】連続テレビ小説『風、薫る』では和装を披露見上が「本日は、桜花賞のプレゼンターとして阪神競馬場にお邪魔しました！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、桜を思わせる淡いピンクのワンピースを着て、カメラに微笑みかける姿が収められている。現在放送中の