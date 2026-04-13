メ～テレ（名古屋テレビ） 13日これからの天気です。 名古屋市内は雲が広がっています。このあとも雲が目立ちますが天気の大きな崩れはないでしょう。 夜は、次第に晴れてきそうです。最高気温は、名古屋は23度、岐阜は24度、高山は25度で、5月上旬から中旬並みとなるでしょう。