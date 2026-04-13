櫻坂46の単独ライブ＜5th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞が4月11、12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された。櫻坂46としてリスタートしてから5周年という大きな節目を迎えたタイミングに行われた今回のライブは、櫻坂46および坂道シリーズ初となる国立競技場での開催であると同時に、櫻坂46にとって過去最大規模のステージ。2日間で計14万人を動員し、各日インターネット生配信も実施される盛況ぶりを見せた。オフィシャ