“マエノリ”ことモデルの前田典子（６０）がプライベートでＢＴＳライブを楽しんだことを明かした。３月にメンバー７人そろった完全体でのカムバックを果たした世界的人気グループ「ＢＴＳ」。９日に韓国・高陽市で世界ツアーをスタートさせ、高陽市公演はオンライン・ライブ・ストリーミングを実施。前田は１３日にインスタグラムを更新し、「ＢＴＳライブビューイング。ＡＲＭＹ友さんが集まり、プライベートな空間でソウル