パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「ｄｏｄａ（デューダ）」は、２０２５年１月〜１２月の間、「ｄｏｄａ」エージェントサービスを利用して転職したビジネスパーソンを対象に、転職を実現した時の平均年齢を男女別や転職前の職種別で調査した。２０２５年に転職した人の平均年齢は３２．９歳となった。前回２０２４年調査からは＋０．２歳とやや上昇し、調査開始時の２０２２年からの推移では３年連続で上昇。男