東大卒のタレント・三浦奈保子が11日、自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系バラエティー番組「Qさま!!」で共演している大物女優からのプレゼントを紹介した。 【写真】大女優からのプレゼントクジラのデザインがめちゃかわいい 三浦は「な、なんと!!」と書き出し、「Qさま!!でご一緒させていただいている 名取裕子さん(@natochan2023 )に Tシャツをいただいてしまいました!! しかも、名取さんとお揃い...!!」