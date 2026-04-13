歌手でミュージカル女優の佐藤奏子が11日、自身のインスタグラムを更新。ハワイでのウエディング＆ハネムーンのショットをアップした。 【写真】見つめ合う2人ハワイの絶景に包まれた幸せウエディング 佐藤は「青い空と海に見守られて、 大切な人と新しい一歩を迎えました見つめ合った瞬間、これまでのたくさんの思い出がふっと蘇り、思わずうるっと」と喜びをつづる。3月31日には「フォトウエディングをし