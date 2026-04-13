Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がMCを務めるTBS系の冠番組『テレビ×ミセス』（毎週月曜後8：55）第2回が、きょう13日に放送。新企画のショットと、スタジオライブで披露する楽曲が発表された。【画像】第2回『テレビ×ミセス』、解禁となったショットきょうの放送回ｇは、メンバーが自ら学校や職場に繰り出し、日本中に眠る才能を見つけ出す新企画【スター発掘×ミセス】が始動す