俳優の浅見れいなが12日、自身のインスタグラムを更新。長男の入園式に出席したことを報告し、オーバーサイズのパンツスーツで決めた“入園式コーデ”で撮影した長男＆夫との3ショットを公開した。【写真】「無事入園式を迎えましたが、終始抱っこ笑」長男＆夫との3ショット3ショット披露の浅見れいな※2枚目浅見は、夫が長男を抱っこした記念の親子3ショットを添え「息子大丈夫そ？w 無事入園式を迎えましたが、終始抱っこ