高市早苗首相が12日に都内で行われた自民党大会で、「日本人の手による自主的な憲法改正は党是だ。時は来た」と憲法改正に意欲を見せた。これまでブレーキ役となっていた公明党の連立政権離脱と2月の総選挙での自民党圧勝もふまえ、いよいよ現実的になってきた憲法改正。なかでも9条の改正が最大の注目点だろう。 現行憲法第9条、とりわけ第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の