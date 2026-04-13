壮関が13日より、新CM「茎わかめギャル〜教室乱入〜」篇を使用してのTVCM（関西エリア）、WEBプロモーションを開始する。茎わかめがもつ「罪悪感なく、ポジティブに食べられるおやつ」という特徴を、全世代のギャルたちがポジティブにおすすめする。【動画】歴代ギャル大集合！パラパラを踊り狂う新CM同社は1991年の創業以来、それまでなかった「素材菓子」というカテゴリを確立させるなど、つねに新しい価値を生み出すことに