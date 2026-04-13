アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新たな特典が発表された。17日より、12＆13週目入場者プレゼントとして、本作のラストシーンでも印象的な黄色のワンピースを纏ったギギのイラストカード「ギギ・アンダルシア -Uluru Ver.-」を配布する。今回の入場者プレゼントは、30日までの2週間にわたって配布予定となっている。【画像】大胆に肩出し！ワンピース姿のギギ配布される新た