京都府南丹市で行方不明となっている11歳の安達結希さんに関連するとみられる靴が、山の中で見つかった。現場周辺では規制線が張られ、警察や捜索員による捜索が継続。発見された靴は重要な手がかりとして慎重に調べられている。山の中で子どもの靴が見つかる京都府南丹市で行方不明となっている男子児童のものとみられる靴が、山の中から見つかり現場周辺では13日も捜索が続いている。中西是登記者：行方不明となっている安達結希