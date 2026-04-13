東京大学の入学式が日本武道館で開かれ、新入生およそ3100人が新たなスタートをきりました。東京大学の入学式は、きょう午前10時すぎから千代田区の日本武道館で開かれ、3123人が入学しました。東京大学の入学生「大学生活楽しみです。せっかく日本で一番頭がいいと言われてる大学に入ったので、せっかくだし勉強を頑張りたいと思ってます」「東大は色々な文系の科目も理系の科目もどちらもやる機会を与えてくれてるので、機会を活