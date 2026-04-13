記者会見する立憲民主党の水岡代表＝13日午前、国会立憲民主党の水岡俊一代表は13日の記者会見で、中道改革連合との合流の是非を判断する時期に関し「急ぐつもりはない」と述べた。中道の小川淳也代表が10日の会見で「やや急いで方向性を見いだす」との見解を示したことに対し「立民は丁寧に議論していく。その立場の違いは明らかだ」と慎重な姿勢を強調した。水岡氏は次期衆院選について、立民として候補を擁立する可能性にも