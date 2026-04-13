男性ボーイズグループ「＆TEAM」メンバーのFUMAが13日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。MLBドジャース大谷翔平投手が日本時間同日早朝のレンジャース戦で1番DHで出場し、1回の第1打席で2戦連発の先頭打者本塁打を放ち、連続試合出塁を46に伸ばしたことに、「カッコイイ」とほれぼれしていた。大谷が実際に本塁打を放った映像を見て、「日本人選手記録を塗り替えて、さらに自己記録もどんどん塗り替えていく姿