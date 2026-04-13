俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムを更新。最新のオフショットを投稿しました。 【写真を見る】【 片岡凜 】 「春ですね。私もぶっ飛びたいわ」爽やか笑顔のオフショットに反響「笑顔たまりませんわ」「可愛すぎて滅」片岡凜さんは「春ですね。私もぶっ飛びたいわ」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像で片岡さんは、黒いコートに赤いリュックというスタイリッシュなコーディネート。高層ビルが立ち並ぶ都心の