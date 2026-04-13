東京大学の入学式が行われ、新入生が大学生活をスタートさせました。13日、東京大学の入学式が東京・千代田区の日本武道館で行われ、学生生活の新たな一歩を踏み出す約3000人の新入生が参加しました。新入生は「観測を通じて得られるデータを使って、宇宙の姿を解き明かしていく研究をしたい」「勉強も頑張りつつ、音楽も好きなので、様々な活動に手を広げていきたい」と話し、今後の大学生活に意欲をみせました。式では藤井輝夫総