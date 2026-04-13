犬が病気になるかもしれない『生活環境』５選 犬の健康は、さまざまな要素で左右されます。例えば、生活環境が不適切であれば、健康にも悪影響を及ぼすことがあるでしょう。ここでは、犬が病気になるかもしれない改善すべき生活環境を紹介します。 1.室温や湿度が不適切 犬が過ごす部屋の室温や湿度が不適切だった場合、熱中症を引き起こしたり、免疫力低下を招いてさまざまな病気の原因になったりすることが懸念され