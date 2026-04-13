寝顔がすごすぎるわんこが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で14万9000回再生を突破し、「ピーナッツで草」「落花生みたいw」「この寝顔は貴重」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ソファで転がっていたら、添い寝しにきた犬→『嬉しいな』と寝顔を見てみたら…『衝撃的な表情』】 愛犬が添い寝にきて… TikTokアカウント「zushiryo」の投稿主さんは、イングリッシュ